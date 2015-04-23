Нарисовать дизайн интернет магазина (товары для бани)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок264 просмотра

Нужно нарисовать дизайн интернет магазина, который будет натянут на опенкарт 1.5.6

Посмотреть готовый установленный движок можно тут http://instup.com/opencart/

Тематика сайта: Магазин по продаже товаров для бани и всего сопутствующего (сейчас сделан просто как сайт-визитка (http://www. bannyetraditcii. kz/home.html) Лого в аттаче (самое лучшее, которое есть, в векторе и псд нет)

Дизайн хочется видеть в "деревянном" стиле, нужно использовать мультяшных героев (как сейчас они есть в углу на сайте)

Страницы которые нужны:

Главная,

Список товаров (http://instup.com/opencart/index.php?route=product/category&path=24)

Карточка товара(http://instup.com/opencart/test)

Корзина(http://instup.com/opencart/index.php?route=checkout/cart)

Чекаут (http://instup.com/opencart/index.php?route=checkout/checkout)

Форма логина-регистрации (http://instup.com/opencart/index.php?route=account/login http://instup.com/opencart/index.php?route=account/register) и обратной связи (http://instup.com/opencart/index.php?route=information/contact)

Схема сотрудничества:

Вы предоставляете несколько различных макетов, если какой-либо нравится, начинаем вносить доработки по нему, до тех пор пока не скажу все готово, если сходу не нравится, то говорю что не нравится и почему и стартовый макет нужно будет поддоработать.

Я сам буду говорить что и как подправить. Заказчик я требовательный, но без фанатизма и идиотской череды «хотелок». Я точно знаю что мне надо и стараюсь это объяснить исполнителю.

Оплата электронными деньгами по факту выполнения работы. Когда все готово, оплачиваю моментально (можете посмотреть отзывы).

После оплаты вы должны предоставить макет в PSD файле + PNG страниц. В PSD должны быть прорисованы все моменты (Например: если есть ссылка, то верстальщик должен потом увидеть как выглядит ссылка в обычном состоянии, а как в наведенном, если при наведении что-то открывается то соответсвенно оба варианта в открытом и закрытом состоянии)

Все взаимодействие по скайпу (если что-то быстро или голосом) и по электронной почте.

Заявки подавать в формате ЦЕНА — СРОК. Заявки без цен и вида «пишите — договоримся» не рассматриваю

Opencart
10 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$150
5 дней
Максим прекрасный Исполнитель, дизайн понравился + все изменения вносит быстро и предлагает как сделать лучше; остался доволен сотрудничеством и спокойно могу рекомендовать его.
Очень приятный заказчик. Сотрудничеством остался полностью доволен. Цитируя Алексея: "Заказчик я требовательный, но без фанатизма и идиотской череды «хотелок»." - как написано так и есть, что немало порадовало. Оперативная оплата, четкие требования к работе, конструктивный диалог. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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