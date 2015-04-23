Есть дизайн в jpeg, Нужно его отрисовать строго по ТЗ, Сделать резиновым всего 7 страниц, Оставляйте заявки те кто готов приступить сегодня, Пишите свой скайп
Нарисовать дизайн интернет магазина (товары для бани)
Нужно нарисовать дизайн интернет магазина, который будет натянут на опенкарт 1.5.6
Посмотреть готовый установленный движок можно тут http://instup.com/opencart/
Тематика сайта: Магазин по продаже товаров для бани и всего сопутствующего (сейчас сделан просто как сайт-визитка (http://www. bannyetraditcii. kz/home.html) Лого в аттаче (самое лучшее, которое есть, в векторе и псд нет)
Дизайн хочется видеть в "деревянном" стиле, нужно использовать мультяшных героев (как сейчас они есть в углу на сайте)
Страницы которые нужны:
Главная,
Список товаров (http://instup.com/opencart/index.php?route=product/category&path=24)
Карточка товара(http://instup.com/opencart/test)
Корзина(http://instup.com/opencart/index.php?route=checkout/cart)
Чекаут (http://instup.com/opencart/index.php?route=checkout/checkout)
Форма логина-регистрации (http://instup.com/opencart/index.php?route=account/login http://instup.com/opencart/index.php?route=account/register) и обратной связи (http://instup.com/opencart/index.php?route=information/contact)
Схема сотрудничества:
Вы предоставляете несколько различных макетов, если какой-либо нравится, начинаем вносить доработки по нему, до тех пор пока не скажу все готово, если сходу не нравится, то говорю что не нравится и почему и стартовый макет нужно будет поддоработать.
Я сам буду говорить что и как подправить. Заказчик я требовательный, но без фанатизма и идиотской череды «хотелок». Я точно знаю что мне надо и стараюсь это объяснить исполнителю.
Оплата электронными деньгами по факту выполнения работы. Когда все готово, оплачиваю моментально (можете посмотреть отзывы).
После оплаты вы должны предоставить макет в PSD файле + PNG страниц. В PSD должны быть прорисованы все моменты (Например: если есть ссылка, то верстальщик должен потом увидеть как выглядит ссылка в обычном состоянии, а как в наведенном, если при наведении что-то открывается то соответсвенно оба варианта в открытом и закрытом состоянии)
Все взаимодействие по скайпу (если что-то быстро или голосом) и по электронной почте.
Заявки подавать в формате ЦЕНА — СРОК. Заявки без цен и вида «пишите — договоримся» не рассматриваю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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