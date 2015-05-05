Доработка дизайна одностраничника

Нужно немного доработать макет из приложения к проекту. Макет сделан на базе сайта http://goo.gl/q2iBDV - в psd макете некоторые элементы сделаны в виде скриншотов этого сайта, т.к. часть элементов верстки останется неизменной.

Задачи:

1. Два баннера сверху вписать в фон (сейчас они как бы висят в воздухе) - либо в сами баннеры добавить зеленые элементы, либо градиентом сделать плавный переход к этим баннерам, возможны иные решения - главное чтобы красиво смотрелось.

2. http://prntscr.com/6t6w3h - рамочку сделать ровным прямоугольником и сдвинуть вправо, чтобы видно было парочку трудящихся (их можно сдвинуть левее).

3. светлосерый фон текстуры везде заменить на зеленоватую текстуру, гармонично сочетающуюся с верхним зеленым фоном. (В макете скриншоты - поэтому надо будет удалить в них текущие текстуры и наложить новые).

4. http://prntscr.com/6t6xer - это перенести сюда