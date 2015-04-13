Правки дизайна

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Закрыт18 заявок211 просмотров

Есть дизайн в jpeg,

Нужно его отрисовать строго по ТЗ,

Сделать резиновым всего 7 страниц,

Оставляйте заявки те кто готов приступить сегодня,

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10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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