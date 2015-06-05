Требуется доработка дизайна некоторых страниц сайта для компании ООО «Деталь» по уже выполненным макетам. Необходимо выполнить следующие работы: 1. Внутренний шаблон, страница с результатами поиска — ...
Разработка Главной страницы сайта для студии интернет-маркетинга
Фон, который отражает суть IT-технологий, в тематике, как в старом дизайне, т.е. компьютеры, планшеты, графики, сайты, т.е. все что касается нашего вида деятельности, который я думаю Вы хорошо понимаете. На этом фоне на Главной должны быть три больших кнопки услуг, возможно кнопки-картинки тематические, возможно тематические иконки. И самое главное хочу чтобы все это выглядело оригинально, креативно. Все модули и блоки которые надо вставить на Главную есть на старом сайте, т.е. модуль заказа, последние работы, отзывы клиентов (под вопросом, уже не уверена, надо ли делать на Главной).
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