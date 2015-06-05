Разработка Главной страницы сайта для студии интернет-маркетинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок176 просмотров

Фон, который отражает суть IT-технологий, в тематике, как в старом дизайне, т.е. компьютеры, планшеты, графики, сайты, т.е. все что касается нашего вида деятельности, который я думаю Вы хорошо понимаете. На этом фоне на Главной должны быть три больших кнопки услуг, возможно кнопки-картинки тематические, возможно тематические иконки. И самое главное хочу чтобы все это выглядело оригинально, креативно. Все модули и блоки которые надо вставить на Главную есть на старом сайте, т.е. модуль заказа, последние работы, отзывы клиентов (под вопросом, уже не уверена, надо ли делать на Главной).

10 лет назад
GranStudio
52 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$53
5 дней
Александр - настоящий профессионал! Очень четко понимает задачу и предлагает нужное воплощение. Работать было легко и приятно.
Было приятно сотрудничать. Задание было четко поставлено. Своевременная оплата Рекомендую.

Заявки фрилансеров

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад

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