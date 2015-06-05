Разработка Главной страницы сайта для студии интернет-маркетинга

Фон, который отражает суть IT-технологий, в тематике, как в старом дизайне, т.е. компьютеры, планшеты, графики, сайты, т.е. все что касается нашего вида деятельности, который я думаю Вы хорошо понимаете. На этом фоне на Главной должны быть три больших кнопки услуг, возможно кнопки-картинки тематические, возможно тематические иконки. И самое главное хочу чтобы все это выглядело оригинально, креативно. Все модули и блоки которые надо вставить на Главную есть на старом сайте, т.е. модуль заказа, последние работы, отзывы клиентов (под вопросом, уже не уверена, надо ли делать на Главной).