Дизайн страниц сайта по представленным макетам

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок221 просмотр

Требуется доработка дизайна некоторых страниц сайта для компании ООО «Деталь»

по уже выполненным макетам.

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Внутренний шаблон, страница с результатами поиска — цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице

http://autointellect.ru/search/?code=kl9 (после авторизации)

Не авторизованный вариант уже нарисован на примере главной страницы. В авторизованный вариант добавляем верхнее меню.

Фамилия Имя

Баланс

Мои заказы

Запросы по VIN

Настройка аккаунта - выпадающее меню с пунктами личного кабинета

Профиль

Мои автомобили

Финансы

Уведомления

Мои автомобили

Пример: https://yadi.sk/i/cdjLIvphfp2ak

2. Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://autointellect.ru/user/registration/?register=yes&backurl=%2F ).

Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.

3. Всплывающую форму авторизации.

4. Всплывающую форму для отправки письма администратору по кнопке "Узнать по телефону"

5. Добавить на страницу "Корзина" варианты товара без изображений.

Отображение обычной строкой.

Также добавить поле "Бренд" как в предложения с изображениями так и в предложения без изображений

https://yadi.sk/i/twXKzQbSfzWu2

При выполнении данных работ необходимо придерживаться уже имеющего стиля.

Готовые макеты в psd предоставлю исполнителю.

В приложении макеты главной страницы до авторизации и корзины клиента - 001.jpg , 09.jpg.

Оплата в рублях, независимо от курса доллара = 4000р.

10 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад
$3
3 дня
Первое сотрудничество считаю удачным! Спасибо за хорошую работу и быстрые правки. +
Спасибо за сотрудничество) Задание интересно и, главное, понятно. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн посадочной страницы для сайта Елизаветы Бабановой

    $100

    Для сайта "Система сферического развития Елизаветы Бабановой" http://elizavetababanova.com необходима разработка посадочной страницы в аналогичном стиле http://elizavetababanova.com/figureupgrade/ или лучше. Для талантливых дизайнеров - это прекрасная возможность пополнить свое портфолио работой, реализованной для международного онлайн-проекта по саморазвитию.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прорисовать "ленту" и лого фабрик

    Необходимо прорисовать ленту фабрик, аналог ленты новинок на любом сайте. А так же сами значки фабрик(около 20-23 шт.), на основе реально существующих(ваш поиск в интернете и корректировка под параметры "ленты"). Аналог ленты и лого фабрики ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $80

    Разработать дизайн сайта бутсрап. Направление: офисные перегородки. Адаптивный дизайн, строгий стиль, цветовая гамма - светло зелёный. Функционал согласно ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать дизайн и мобильную верстку

    вот готовые прототипы http://proto.disaers.ru/slamdunk/ - 4 шаблона страниц (включая главную) нужно оформить и сверстать для корректного отображения на мобильных устройствах в 3+ разрешениях (разные экраны). С оригинального сайта нужны только шрифты, ну размеры заимствовать. ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копия сайта

    Сделать копию сайтов, страниц с небольшими дороботками. От рисовать и сделать верстку на сайт.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно провести редизайн сайта. Макет есть.

    Добрый день! Мне нужно изменить дизайн вот этого сайта - www.goszakaz24.ru Сайт на вордпрессе. Макет есть. Во вложении прикладываю макет главной страницы. Это сайт-визитка компании (или корпоративный сайт). Из функционала только ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад