Дизайн страниц сайта по представленным макетам

Требуется доработка дизайна некоторых страниц сайта для компании ООО «Деталь»

по уже выполненным макетам.

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Внутренний шаблон, страница с результатами поиска — цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице

http://autointellect.ru/search/?code=kl9 (после авторизации)

Не авторизованный вариант уже нарисован на примере главной страницы. В авторизованный вариант добавляем верхнее меню.

Фамилия Имя

Баланс

Мои заказы

Запросы по VIN

Настройка аккаунта - выпадающее меню с пунктами личного кабинета

Профиль

Мои автомобили

Финансы

Уведомления

Мои автомобили

Пример: https://yadi.sk/i/cdjLIvphfp2ak

2. Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://autointellect.ru/user/registration/?register=yes&backurl=%2F ).

Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.

3. Всплывающую форму авторизации.

4. Всплывающую форму для отправки письма администратору по кнопке "Узнать по телефону"

5. Добавить на страницу "Корзина" варианты товара без изображений.

Отображение обычной строкой.

Также добавить поле "Бренд" как в предложения с изображениями так и в предложения без изображений

https://yadi.sk/i/twXKzQbSfzWu2

При выполнении данных работ необходимо придерживаться уже имеющего стиля.

Готовые макеты в psd предоставлю исполнителю.

В приложении макеты главной страницы до авторизации и корзины клиента - 001.jpg , 09.jpg.

Оплата в рублях, независимо от курса доллара = 4000р.