Мелкие правки в дизайне

Нужно внести небольшие изменения в дизайн страницы сайта.

А именно - переделать одну кнопку, сделать рядом вторую, и оформить простенькую небольшую форму отправки для этой самой кнопки. Вот и всё, если вкратце.

Оплата по завершении и после того как утвердим вид, на wmr - 200 руб.