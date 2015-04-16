Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать 5 вариантов дизайна сайта с небольшими отличиями (цветовая гамма, иконки, шрифты, что-нибудь на ваше усмотрение). Дизайн должен быть выполнен в стиле государственного сайта. Предоставлю примеры. Подробности при обсуждении.
Дизайн сайта (интернет магазин)
Добрый день.
Нужно нарисовать сайт (интернет магазин), есть наброски стартовых страниц (в прикрепленных файлах), логику и товар можно посмотреть на DevoHome.com.
На основании набросков нужно прорисовать все страницы по следующим вводным:
Глобально:
- За основу берем прорисованные страницы из приложения, контент на DevoHome.com
- Макет нужен шириной 940pi
- дорисовываем подвал на всех страницах
Теперь постранично:
1. Главная:
- добавить телефоны;
- добавить ярлыки языков (подразумевается 3 языка русский, украинский, английский.
- добавить "вход/регистрация
- добавить ярлык корзины, там будет появляться число с количеством товаров в корзине.
- строка главного меню заменяем на ГЛАВНАЯ, МАГАЗИН, НОВОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО, КОНТАКТЫ.
- строка поиска
- под баннерами размещаем популярные товары, фразу "узнать больше о пользе конопли" сносим под товары.
- добавляем "подвал" на Ваше усмотрение со всеми стандартными поля
ми.
- ярлычки соц сетей "Fb", инстаграм,
2. Магазин:
- Баннер убираем сносим его под товары;
- выводим 24 товара, под ними кнопка "показать еще 24 товара ,ниже баннер;
- соц сети выносым в левый столбец под каталог;
- над товарами выводим заголовок категории (когда категория выбрана)
- список категорий каталога 1-го и 2-го уровня вышлю дополнительно если начнем работать, будут как на DevoHome.com в закладке "Магазин" коричневая панель.
3. Карточка товара:
- выбор цвета смещаем в право под описание товара
- добавляем размер - выпадающий список
- под фото товара (там шде сейчас выбор цвета) вставляем "карусель" с другими фотками данного товара
- ниже "карусель" вам так же может понравиться;
- ниже нужно добавить блок с отзывами покупателей ,кнопка "написать отзыв"
Нарисовать страницы:
1. Производство (контент будет как на DevoHome.com) сама страница на ваше усмотрение, нужно сделать разделы по этапам производства.
2.Контакты с формой обратной связи (контент будет как на DevoHome.com) сама страница на ваше усмотрение, плюс у каждого "партнера" нужно добавить ссылку на карту.
3.Новости и статьи о нас - структура на ваше усмотрение (есть на DevoHome.com)
4. Корзина
5.Страница оформления заказа (поля обсудим детальнее в процессе работы) с выбором вида доставки и оплаты. С возможностью зарегистрироваться через соц сеть.
6. Страница о том что заказ принят в работу, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
7.Оплата и доставка (информационная) на нее выход из подвала.
8. Гарантия возврата (информационная) не нее выход из подвала
Если какие то страницы упустил, обсудим в процессе.
Готов ответить на все возникшие вопросы и уточнения.
Жду от Вас:
- когда сможете приступить
- сроки реализации
- стоимость работы.
- ссылки на Ваши работы
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