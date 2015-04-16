Дизайн сайта (интернет магазин)

Добрый день.

Нужно нарисовать сайт (интернет магазин), есть наброски стартовых страниц (в прикрепленных файлах), логику и товар можно посмотреть на DevoHome.com.

На основании набросков нужно прорисовать все страницы по следующим вводным:

Глобально:

- За основу берем прорисованные страницы из приложения, контент на DevoHome.com

- Макет нужен шириной 940pi

- дорисовываем подвал на всех страницах

Теперь постранично:

1. Главная:

- добавить телефоны;

- добавить ярлыки языков (подразумевается 3 языка русский, украинский, английский.

- добавить "вход/регистрация

- добавить ярлык корзины, там будет появляться число с количеством товаров в корзине.

- строка главного меню заменяем на ГЛАВНАЯ, МАГАЗИН, НОВОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО, КОНТАКТЫ.

- строка поиска

- под баннерами размещаем популярные товары, фразу "узнать больше о пользе конопли" сносим под товары.

- добавляем "подвал" на Ваше усмотрение со всеми стандартными поля

ми.

- ярлычки соц сетей "Fb", инстаграм,

2. Магазин:

- Баннер убираем сносим его под товары;

- выводим 24 товара, под ними кнопка "показать еще 24 товара ,ниже баннер;

- соц сети выносым в левый столбец под каталог;

- над товарами выводим заголовок категории (когда категория выбрана)

- список категорий каталога 1-го и 2-го уровня вышлю дополнительно если начнем работать, будут как на DevoHome.com в закладке "Магазин" коричневая панель.

3. Карточка товара:

- выбор цвета смещаем в право под описание товара

- добавляем размер - выпадающий список

- под фото товара (там шде сейчас выбор цвета) вставляем "карусель" с другими фотками данного товара

- ниже "карусель" вам так же может понравиться;

- ниже нужно добавить блок с отзывами покупателей ,кнопка "написать отзыв"

Нарисовать страницы:

1. Производство (контент будет как на DevoHome.com) сама страница на ваше усмотрение, нужно сделать разделы по этапам производства.

2.Контакты с формой обратной связи (контент будет как на DevoHome.com) сама страница на ваше усмотрение, плюс у каждого "партнера" нужно добавить ссылку на карту.

3.Новости и статьи о нас - структура на ваше усмотрение (есть на DevoHome.com)

4. Корзина

5.Страница оформления заказа (поля обсудим детальнее в процессе работы) с выбором вида доставки и оплаты. С возможностью зарегистрироваться через соц сеть.

6. Страница о том что заказ принят в работу, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

7.Оплата и доставка (информационная) на нее выход из подвала.

8. Гарантия возврата (информационная) не нее выход из подвала

Если какие то страницы упустил, обсудим в процессе.

Готов ответить на все возникшие вопросы и уточнения.

Жду от Вас:

- когда сможете приступить

- сроки реализации

- стоимость работы.

- ссылки на Ваши работы