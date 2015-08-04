Требуется редизайн сайта образовательной тематики — http://preschool-center.ru Основная функциональность сайта: - профессиональная социальная сеть для работников дошкольных образовательных учреждений (на базе JoomSocial+EasyBlog) - размещение информационных материалов о деятельности и проектах ...
Разработка и размещение лендинга.
Необходимо:
1. Разработка блок схемы.
2. Дизайн.
3. Размещение.
За примеры взять :
http://service.wilgood.ru/landrover/to
http://volkswagen-service.tradedealer.ru/
Основной сайт на котором будет размещение : http://www.apollomotors.ru/
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