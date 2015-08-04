Разработка и размещение лендинга.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок163 просмотра

Необходимо:

1. Разработка блок схемы.

2. Дизайн.

3. Размещение.

За примеры взять :

http://service.wilgood.ru/landrover/to

http://lp.lr-premium.ru/

http://volkswagen-service.tradedealer.ru/

Основной сайт на котором будет размещение : http://www.apollomotors.ru/

10 лет назад
ApolloMotors
Дмитрий 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
10 дней
Все ОК.
Все тоже ок! =)

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад