# 1 — $ 150

Требуется редизайн сайта образовательной тематики — http://preschool-center.ru

Основная функциональность сайта:

- профессиональная социальная сеть для работников дошкольных образовательных учреждений (на базе JoomSocial+EasyBlog)

- размещение информационных материалов о деятельности и проектах центра и размещение специализированной информации о профессиональных сетевых образовательных сообществах.

Требования и ограничения:

- цветовая гамма — светлая с использованием оранжевого.

- расположение основного меню должно быть вертикальным слева (как на lenta.ru)

- Все иконки и картинки должны быть авторскими либо ранее вами легально приобретенными (с подтверждением).

- Сильно желательно сохранить в шапке сайте изображение девочки с глобусом (в левой стороне шапки на действующем сайте), но либо надо найти его и легализовать через стоки, либо идеальный вариант нарисовать что то похожее с нуля.

- Самое главное — дизайн должен учитывать специфику CMS (joomla)? используемых компонентов и накладываемые ими ограничения

(т.е. нарисовать вы конечно можете и так https://www.behance.net/gallery/16602079/poputchik..., но натянуть на Joomlа это будет невозможно,

поэтому опыт работы с Joomla строго желателен, а также концептуальное согласие со статьёй http://siliconrus.com/2015/02/no-designers/

в общем нужен дизайнер решающий проблемы и понимающий технологические ограничения, а не художник)

На конкурс должны быть представлены три страницы: главная страница, страница социальной сети и страница со списком статей.

С победителем конкурса предполагается дальнейшее сотрудничество по доработке сайта.