Здравствуйте уважаемые профессионалы, Требуется создание дизайна сайта для производственной компании. Нужна главная страница, внутренняя, и страница каталога с карточкой товара. Все вопросы пишите в личку. работаю без предоплаты, Нарисовали главную, утвердили, получили ...
Редизайн сайта образовательной тематики
Требуется редизайн сайта образовательной тематики — http://preschool-center.ru
Основная функциональность сайта:
- профессиональная социальная сеть для работников дошкольных образовательных учреждений (на базе JoomSocial+EasyBlog)
- размещение информационных материалов о деятельности и проектах центра и размещение специализированной информации о профессиональных сетевых образовательных сообществах.
Требования и ограничения:
- цветовая гамма — светлая с использованием оранжевого.
- расположение основного меню должно быть вертикальным слева (как на lenta.ru)
- Все иконки и картинки должны быть авторскими либо ранее вами легально приобретенными (с подтверждением).
- Сильно желательно сохранить в шапке сайте изображение девочки с глобусом (в левой стороне шапки на действующем сайте), но либо надо найти его и легализовать через стоки, либо идеальный вариант нарисовать что то похожее с нуля.
- Самое главное — дизайн должен учитывать специфику CMS (joomla)? используемых компонентов и накладываемые ими ограничения
(т.е. нарисовать вы конечно можете и так https://www.behance.net/gallery/16602079/poputchik..., но натянуть на Joomlа это будет невозможно,
поэтому опыт работы с Joomla строго желателен, а также концептуальное согласие со статьёй http://siliconrus.com/2015/02/no-designers/
в общем нужен дизайнер решающий проблемы и понимающий технологические ограничения, а не художник)
На конкурс должны быть представлены три страницы: главная страница, страница социальной сети и страница со списком статей.
С победителем конкурса предполагается дальнейшее сотрудничество по доработке сайта.
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