Дизайн сайта - 15 страниц

Здравствуйте.

Для информационного сайта посвященному дизайну и интерьеру требуется красивый дизайн (как вы умеете :-) )

Всего порядка 15 страниц. Подробное ТЗ со всеми примерами и конкретными пожеланиями пришлю на почту после чего можно будет обсудить цену.

Главные требования к исполнителю:

- Наличие красивого портфолио

Ребята, если вы начинающий дизайнер, то, скорее всего, вам будет очень трудно, так как хочу работать с уже состоявшимся специалистом. В крайнем случае предоплату внесу только после того, как увижу главную страницу

- Работать нужно

Я понимаю, что дизайнер, человек творческий и что муза может посетить, а может и нет, но дизайн сайта месяц я ждать точно не буду. Так как свое время я очень ценю