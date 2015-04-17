Создать 3 продающих слайда для слайдера на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок218 просмотров

Для сайта http://solonseo.ru необходимо создать 3 продающих слайда

1 слайд - Продвижение сайтов в Яндексе

2 слайд - Продвижение сайтов в Google

3 слайд - призыв к действию или начни продвигать сегодня - придумать надо

Примеры работ и наличие портфолио обязательно!

Ценится креатив и оригинальность не хотим быть похожими на других

При виде слайдов должна ощущаться солидность и желание купить наши услуги

10 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров