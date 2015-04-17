Дизайн для сайта хоккейной экипировки

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Закрыт33 заявки217 просмотров

http://www.sportlegion.ru/

Требуется дизайн в соответствии с новой структурой (во вложении).

Основные цвета сине-бело-красный.

В заявках прошу указывать стоимость и сроки.

10 лет назад
Zakazsait
Тимур 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров