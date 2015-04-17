Для сайта http://solonseo.ru необходимо создать 3 продающих слайда 1 слайд - Продвижение сайтов в Яндексе 2 слайд - Продвижение сайтов в Google 3 слайд - призыв к действию или начни продвигать сегодня ...
Дизайн для сайта хоккейной экипировки
Требуется дизайн в соответствии с новой структурой (во вложении).
Основные цвета сине-бело-красный.
В заявках прошу указывать стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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