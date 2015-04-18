Требуется сделать дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок242 просмотра

Нужно сделать дизайн для сайта.

После этого проконтролировать, чтобы верстальщик все сделал правильно.

Ищу исполнителя только без аванса.

Аванс сделаю только после согласования прототипа

10 лет назад
dv002
61 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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