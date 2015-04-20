Сделать 8 коллажей в Фотшопе

Добрый вечер. Есть исходники в виде фотографий интерьеров (по 8-12 на стиль)

Задача: сделать коллажи на них как во вложении. 8 штук.

Имена файлов = название на фотографии. Следует придерживаться заданного стиля. Расположение фоток в коллаже - на Ваше усмотрение. Шрифты, расстояние между фотками, ширина коллажей - все расскажу.

Сроки - до завтрашнего вечера, можно сдавать по частям.

На выходе хочу получить исходники в psd (если что-то потребуется поменять) и jpg.

250 гривен за все, оплата на карту ПриватБанка.