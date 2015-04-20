Сделать 8 коллажей в Фотшопе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок135 просмотров

Добрый вечер. Есть исходники в виде фотографий интерьеров (по 8-12 на стиль)

Задача: сделать коллажи на них как во вложении. 8 штук.

Имена файлов = название на фотографии. Следует придерживаться заданного стиля. Расположение фоток в коллаже - на Ваше усмотрение. Шрифты, расстояние между фотками, ширина коллажей - все расскажу.

Сроки - до завтрашнего вечера, можно сдавать по частям.

На выходе хочу получить исходники в psd (если что-то потребуется поменять) и jpg.

250 гривен за все, оплата на карту ПриватБанка.

10 лет назад
sevostyanoff
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$8
1 день
Крайне хорошие впечатления. Отличный человек и ответственный специалист с чувством вкуса. Рекомендую.
Хороший заказчик, с Алексей приятно работать), всегда на связи, четкое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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