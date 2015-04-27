Разработать дизайн одностраничника для Базы Отдыха

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок228 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработать дизайн сайта одностраничника базы отдыха на море.

Имеются брошюры, как пример цветов, имеются фото базы и т.д.

В дизайне:

Блок контактов

Блок с картой проезда - карта с брошюры или нарисовать самостоятельно.

Блок меню с двумя ссылками.

Блок логотип с красивой надписью сезон 2015

Блок текста

Блок номеров базы с их стоимостью

ну и конечно ваши предложения в момент прорисовки.

Стоимость, сроки!

10 лет назад
Ilekor
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель, делает работу в сроки, положительна, внимательна, ответственна, креативна. Если вы чего не знаете как сделать, Наташа подскажет, если не устроит, переделает. Очень доволен сотрудничеством!
Очень довольна сотрудничеством с Андреем! Все четко, понятно, оперативно, без пафоса и высокомерия!

Заявки фрилансеров

natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Три дизайна сайтов на основе шаблонов Вордпресс

    Требуется три дизайна сайта- визитки, на основе шаблонов вордпресс. Берете шаблон редактируете только дизайн! ТО есть на выходе должен быть PSD фаил по слоям. И таких три штуки тема одна структура одна тексты одни и ...

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн образовательного портала

    $20

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть эскиз в Corel портала университета (образец в приложении). Необходимо усовершенствовать шапку, т.е. поиграть со шрифтом и фоном (добавить может тень). +Добавить здание в шапку, как в приложении на календаре. Сделать ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Промо страница

    для сайта ковры рф требуется сделать промо страницу по продаже и аренде красных ковровых дорожек. Страница будет находиться внутри сайта (меню, футер). Хочется увидеть - 1. большой слайдер вначале страницы, примерно ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание прототипов сайта на Mockups

    Перед разработкой дизайна сайта, нужно сделать прототипы основных страниц. Пример прототипа http://mediasimple.ru/files/prot-kzn.png . Таким образом нужно сделать все страницы. Во вложении бриф на дизайн сайта и список страниц (возможно появятся новые страницы). ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновить дизайн сайта на Wordpress

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Хочу неспешно обновить дизайн своего сайта www.yes-i-do.com.ua. Хочется вкусный дизайн, чтобы на сайте хотелось быть и не уходить)). Сайт на основе шаблона, можно платного, с дорисовкой красивых элементов, чтобы дизайн стал индивидуальным. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина ТехноПарк

    $180

    Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей Описание проекта Дизайн #200956.doc. Необходимо выполнить следующие работы: 1) Главная страница в двух состояниях: не авторизованный пользователь / авторизованный пользователь, опираясь на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для мобильной версии

    Добрый день, необходимо, сделать дизайн для мобильной версии сайта или нужен адаптивный сайт под мобильные устройства? Сейчас, я слышал Гугл требует это для того кто хочет развиваться по SEO ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад