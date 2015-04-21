Дизайн одно-страничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки214 просмотров

Нужно создать дизайн лендинга на 5-7 экранов. Подробное ТЗ получат кандидаты. Бюджет 50 USD.

10 лет назад
Ivan1233
Иван 
53 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров