Дизайн сайта по тематике "Разработка сайтов"

Web-студии без штатного дизайнера нужно нарисовать дизайн главной страницы, собственно этой студии.

ВАЖНО! Уровень работ в прикрепленном файле. Требуется современный дизайн хорошего уровня.

Сама страница не сильно нагружена контентом, глубиной примерно 1,5-2 скрола. То есть объем работы не так уж велик, НО, высоки требования к результату.

Выбранному исполнителю будет предоставлены фирменная символика, подробный прототип страницы.

Пока обсуждается цена за главную страницу, если сотрудничество окажется успешным, естественно необходимо будет проработать несколько внутренних страниц, в рамках отдельных работ и отдельной цены.

В поле бюджет определен МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет на работу. От Вас жду срок предоставления первичного варианта (срок окончания работ думаю ни Вам, ни мне на данный момент не понятен) и примерную оценку стоимости разработки главной страницы сайта.