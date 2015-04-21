Есть постоянный поток проектов суть которых - создание интерактивных прототипов в Axure. Ищу опытного проектировщика, который поможет с этой работой. Требования: - Опыт работы аналитиком или UX-проектировщиком интерфейсов ...
Разработка дизайн сайта главной страницы
Разработка дизайн сайта главной страницы детальное техническое задание предоставлю исполнителю предлогайте ваши кандидатуры заранее спасибо !
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