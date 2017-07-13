Дизайн главной страницы сайта

# 1 — $ 80

Краткая предыстория.

Заказали дизайн в студии. Сделали красивый сайт - всем все понравилось. Работали. Позже как оказалось этот дизайн, уже используют минимум 3 сайта еще.

Но дизайн по прежнему нравится.

Поэтому было решено сделать ре-дизайн

В приложении скриншот сайта который был. Надо сделать аналог ( не точную копию, а именно аналогичный )

Цвета которые можно использовать

1. Оранжевый (как надпись аварийная служба)

2. Желтый

3. Белый

4. Красный

Если вы видите как то дизайн по другому ( в других цветах ) тоже рассматриваются.

Ссылка на сайт конкурента, с этим же дизайном club - podnebesnaya.ru

Не должно быть шаблонов, если и будет шаблон он должен быть замаскирован на 99%

Название блоков и категорий в приложенном файле.

Спасибо