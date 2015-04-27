Сверстать 10 карт-изображений (примерно по 8-11 элементов в каждой)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки153 просмотра

Тут нужны базовые знания html и редактор изображений, который позволяет быстро увидеть координаты точки в картинке (например, xNview)

Пример карты, если не знаете, как это делается: http://htmlbook.ru/html/map

Пример кода, который мне нужен и пример картинки во вложении.

Срок: до завтра, до 9:00

Оплата на карту ПриватБанка в гривнах

HTML
10 лет назад
sevostyanoff
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$5
1 день
Все хорошо, спасибо за работу
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Четкое ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад