Требуется сверстать одно письмо. Оно во вложении.
Сверстать 10 карт-изображений (примерно по 8-11 элементов в каждой)
Тут нужны базовые знания html и редактор изображений, который позволяет быстро увидеть координаты точки в картинке (например, xNview)
Пример карты, если не знаете, как это делается: http://htmlbook.ru/html/map
Пример кода, который мне нужен и пример картинки во вложении.
Срок: до завтра, до 9:00
Оплата на карту ПриватБанка в гривнах
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