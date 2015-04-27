Дизайн и верстка страницы описания продукта

Дизайн верстка страницы описания продукта -не сайт не лендинг

Нужен легкий европейский стиль( концепция в стиле iOS6)-все линии и иконки в подобном стиле

15 миниблоков с функциями

Например один из блоков описывает функцию звука ( задача обыграть картинку колонки текстом и деталями с использованием каких то иконок ). Пример этого блока прикрепила -таких блоков 16 оценивайте пожалуйста бюджет сразу . Верстка обязательна тк вся страничка будет вставляться в посторонний сайт html .