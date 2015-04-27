Добавить 4 блока на главной странице Opencart

Необходимо на главной странице test.buildcorps.ru посредством модуля HTML блок (в нем задается код и стили) вывести 4 графических блока (картинка + текст) пример во вложении. На одной строке должны располагаться два блока равной ширины и высоты, выравнивание заголовка верху - по центру относительно картинки, текст внизу по всей ширине блока.

Верстка должна быть блочной валидной, кросбраузерной с учетом того, что сайт соответствует HTML5 / CSS3, 960 Grid. Страница должна корректно отображаться в мобильной версии. Все изменения в коде, стилях, должны быть с комментариями и описаны в отдельном текстовом файле по пунктам или в модуле.