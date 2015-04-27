Добавление новых элементов в HTML

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Закрыт1 заявка170 просмотров

В revolution slider надо вставить следующие элементы.

1. Табы http://kamikazemusic.com/demo/csstabs.html .

2. Аккордеон http://cssdeck.com/labs/content-accordion-in-pure-css3

Все элементы реализованы на чистом CSS. Подключение посторонних js файлов не требуется.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать.

CSSHTMLJavaScript
10 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров