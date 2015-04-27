Добавление новых элементов в HTML

У нас добавился еще один автосервис (г.Минск, ул. Липковская, 2-Б) и соответственно это нужно отобразить на сайте: http://e-lion.by/ 1) Заменить контакты на сайте в шапке и в футере: http://joxi.ru/V2Vng4XckJ8y2v http://joxi.ru/brRDpJRCOzBV21 Адрес ...