Верстка Super Slots

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка124 просмотра

Надо сделать Мобильную версию сайта и адаптивную верстку. Сайт вышлю в личку.

Сайт состоит из 5 страниц.

У вас в портфолио должны быть работы по адаптации и созданию моб. версии.

10 лет назад
Miromax87
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$65
5 дней
Верстка отличного качества. Сколько работаем, столько убеждаюсь что Виталик специалист очень высокого уровня и не сдает своих позиций.
Все отлично. Оплата вовремя. Нравится работать с Максимом.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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