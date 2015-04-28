Поделиться в социальные сети через facebook (DLE)

Здравствуйте.

Проблема следующего характера, поделиться в социальные сети через facebook перестал подхватывать картинку из новости на движке DLE.

Скрипт поделиться в социальные сети установлен от yandex.

Вконтакте работает нормально, и без всяких проблем подхватывает картинки у новостей, а вот facebook не хочет...

Кто поможет решить данную проблему?

Указывайте сроки и стоимость пожалуйста!

P.S. За ссылкой на ресурс в личку.