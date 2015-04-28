Бутстрап доверстать 3 страницы +всплывающее+авторизацию

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Закрыт2 заявки173 просмотра

хэдер+футер неадаптивной версии есть

сверстать адаптивно страницы:

новости http://joxi.ru/E5mdO3BhVMy4r1

новости расширенной http://joxi.ru/QeAOXNWSjR5lro

скидки http://joxi.ru/WKAxv7JfXeP8m8

сверстать форму http://joxi.ru/752aaZBh3Rzb20

сверстать popup http://joxi.ru/BLmGL0nS98oa2l

Сегодня-завтра

Только положительные отзывы, не менее 2.

Больше месяца на сайте.

В портфеле должна быть адаптивная верстка.

Bootstrap
10 лет назад
alexvidin23
Видин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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