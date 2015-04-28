Нужно создать тему из верстки http://themeforest.net/item/renty-car-rental-booking-html5-template/5800578 Основные требования: 1. верхнее и нижнее меню управляется из wp 2. отдельный шаблон для каждой страницы 3. крайний срок завтра к ...
Бутстрап доверстать 3 страницы +всплывающее+авторизацию
хэдер+футер неадаптивной версии есть
сверстать адаптивно страницы:
новости http://joxi.ru/E5mdO3BhVMy4r1
новости расширенной http://joxi.ru/QeAOXNWSjR5lro
скидки http://joxi.ru/WKAxv7JfXeP8m8
сверстать форму http://joxi.ru/752aaZBh3Rzb20
сверстать popup http://joxi.ru/BLmGL0nS98oa2l
Сегодня-завтра
Только положительные отзывы, не менее 2.
Больше месяца на сайте.
В портфеле должна быть адаптивная верстка.
Заявки фрилансеров
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