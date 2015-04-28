Psd в хтмл вёрстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки299 просмотров

Нужно сверстать все страницы что в псд, они там скрыты. Нужно быстро. Просто в хтмл формат

исходник https://www.dropbox.com/s/i3uupn2e1v27xnl/web.psd?dl=0

10 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка

    нужно сделать верстку https://yadi.sk/d/3qkL05UJgJSY4 желательно начать сейчас и сделать быстро т.к работа простая всплывающее окно нужно

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка проекта

    Добрый день, ищу верстальщика на проект. Если работа будет выполнена качественно, то возможно долгосрочное сотрудничество. Главная страница проекта прикрепляется. Просьба поставить примерную стоимость и сроки вёрстки данной страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Срочная вертка 2 страниц bootstrap

    $50

    Есть лендинг страница, не очень сложная - выглядит нормально, код ужасный. Надо переработать на bootstrap 2 версии. Плюс страница продукта - ничего сложнго. Должно работать хорошо на мобилках. В личке ...

    Bootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поделиться в социальные сети через facebook (DLE)

    Здравствуйте. Проблема следующего характера, поделиться в социальные сети через facebook перестал подхватывать картинку из новости на движке DLE. Скрипт поделиться в социальные сети установлен от yandex. ...

    DLE
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Бутстрап доверстать 3 страницы +всплывающее+авторизацию

    хэдер+футер неадаптивной версии есть сверстать адаптивно страницы: новости http://joxi.ru/E5mdO3BhVMy4r1 новости расширенной http://joxi.ru/QeAOXNWSjR5lro скидки http://joxi.ru/WKAxv7JfXeP8m8 сверстать форму http://joxi.ru/752aaZBh3Rzb20 сверстать popup http://joxi.ru/BLmGL0nS98oa2l Сегодня-завтра Только положительные отзывы, не менее 2. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать тему WP из верстки

    Нужно создать тему из верстки http://themeforest.net/item/renty-car-rental-booking-html5-template/5800578 Основные требования: 1. верхнее и нижнее меню управляется из wp 2. отдельный шаблон для каждой страницы 3. крайний срок завтра к ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Первое Московское экскурсионное бюро.

    $130

    Доброго времени суток. Требуется опытный программист, который сможет в максимально короткие сроки сверстать сайт. Требования к проекту: сайт с основными экскурсиями, возможность отправить заявку, простецкий личный кабинет с историей заявок, логин с помощью соц.сети, календарь(со ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад