Косяк с мета тегом

Есть сайт.

http://goo.gl/GNwvvn

Внизу есть кнопки расшарить, и все вроде бы хорошо расшаривает на всех страницах но на главной он хочет говорить о 23 февраля. Meta тег прописан, на самой главной. Везде все отлично кроме нее, кто сможет помочь? Движок Wp, кнопки аптулайк.