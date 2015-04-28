Есть магазин с небольшим трафом. Нужно внести правки в дизайн, а именно: 1. в каталоге убрать цены; 2. в карточке товара удалить 2 блока (контакты + цена, кнопка купить...); 3. разместить рекламные блоки; 4. провести ...
Косяк с мета тегом
Есть сайт.
Внизу есть кнопки расшарить, и все вроде бы хорошо расшаривает на всех страницах но на главной он хочет говорить о 23 февраля. Meta тег прописан, на самой главной. Везде все отлично кроме нее, кто сможет помочь? Движок Wp, кнопки аптулайк.
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