Косяк с мета тегом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок84 просмотра

Есть сайт.

http://goo.gl/GNwvvn

Внизу есть кнопки расшарить, и все вроде бы хорошо расшаривает на всех страницах но на главной он хочет говорить о 23 февраля. Meta тег прописан, на самой главной. Везде все отлично кроме нее, кто сможет помочь? Движок Wp, кнопки аптулайк.

WordPress
10 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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