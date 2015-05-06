Сверстать 6 страниц

Макеты во вложении.

Нужна работа во всех популярных браузерах, на планшетах и мобильных.

Без привязки к CMS.

Очень желательно чтобы select`ы, input`ы, button`ы и тд были максимально похожими на нарисованные

Нужно немножко jQuery на главной:

1) В шапке - по клику на "Киев" выпадает список городов и телефоны

2) Банер на главной должен обновляться раз в 5 сек (это вроде карусель называется?)

3) Списки серверов на главной - должны разворачиваться по клику

Предложите цену и сроки.