Есть рабочий сайт, нужно переверстать на bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок224 просмотра

Есть рабочий сайт, нужно переверстать его с использованием bootstrap, добавив мобильную версию.

Сейчас на сайте много мусора в CSS и HTML, так что взять его за основу не получится, нужна верстка именно "с нуля"

Основная проблема в том, что макетов нет никаких, нужно постараться сохранить расположение блоков и внешний вид, которое есть сейчас.

По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле.

Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи.

BootstrapCSSHTML
10 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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