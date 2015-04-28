Есть рабочий сайт, нужно переверстать на bootstrap

Есть рабочий сайт, нужно переверстать его с использованием bootstrap, добавив мобильную версию.

Сейчас на сайте много мусора в CSS и HTML, так что взять его за основу не получится, нужна верстка именно "с нуля"

Основная проблема в том, что макетов нет никаких, нужно постараться сохранить расположение блоков и внешний вид, которое есть сейчас.

По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле.

Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи.