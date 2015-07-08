Добрый день, необходимо сверстать две формы подписок (mailchimp). И добавить их в шаблон WordPress.
Сделайть сайт на основе имеющейся страницы и материалов
Используем зелено-красные цвета на белом фоне, иногда со структурой
Главная страница примерно как тут http://dt2.orangecreative.ru
верхнюю часть главной страницы (и всех остальных) делаем подвижной как в сверстанной анимированной странице, только «Технологичный подбор кадров качественно и быстро» покрупнее
Зеленую полосу делаем побольше в высоту и там у нас будут кнопки меню
(можно добавить и прибавить и у разделов потом сделать подразделы)
1 - Подбор менеджеров по продажам
2 - Закрытие административных вакансий
3 – Мы в СМИ/БЛОГ
4 - Соискателям
5 - Видео и фото
6 - Вопросы-ответы
7 - Реквизиты/контакты
в строке меню когда будут открываться разделы названия смысловые латынью
Главная
Где-то над головой и под шапкой вопрос:
- Нужно найти хороших работников?
Все эти тексты желательно, чтобы можно было менять, механика и цвета как у Досттруда.
1 Слева сверху вариант ответа зеленый (при клике лицо как на сэкономить на сервисе):
- На работных сайтах?
При клике раскрывается
- Занятие малоприятное и еще менее результативное… Проплатить дорогой доступ, изучать сотни резюме, прозванивать десятки телефонов, продавать вакансию и собеседовать, собеседовать, собеседовать…
2 Справа сверху вариант ответа зеленый (при клике лицо как на сэкономить на качестве):
- Разместить множество объявлений?
При клике раскрывается
- Или у Вас есть целый штат рекрутеров, готовых обработать входящий поток или… отлично подойдет для социологических исследований, но не для адекватного решения кадрового вопроса…
3 Слева ниже вариант ответа зеленый (при клике лицо как на сэкономить на зарплате):
- Через ОБЫЧНОЕ кадровое агентство?
При клике раскрывается
- Тоже вариант… Потратить кучу денег и собеседовать всех направляемых кандидатов и пользоваться вновь и вновь уникальными условиями замены в течении «гарантийных сроков»…
4 Справа ниже крупнЕЕ красный вариант ответа (веселое лицо):
- Обратиться в TEHNOLOGOS?
При клике раскрывается
- Верный ответ! Новое слово в рекрутинге! На этом сайте преимущества, конкретные кейсы и отзывы. И обязательно посмотрите видеоролики!
Ниже как на у доструда три галки/пункта:
- Гарантированный
результат!
- Экономия
времени и денег!
- Новый
уровень рекрутинга!
Ниже слева текст крупно –
Рекрутинговое агентство TEHNOLOGOS -
это инновационное средство от кадровых проблем.
Мы работаем на стыке HR и IT, поэтому мы подбираем лучших профессионалов эффективнее и быстрее!
А справа от этого текста значок вопросы ответы и переход в соотв пункт меню
Ниже слайдер как тут внизу только вовсю ширину, 4-5 слайдов видимых
http://dt2.orangecreative.ru/ob-organizatsii - этот же слайдер везде во всех разделах
в 1 и 2 разделах сразу после отзывов и преимуществах
во всех остальных в низу перед платформой обратной связи
Ну а в самом низу делаем платформу обратной связи общую для всех страниц, только убираем соответственно досттруд и оранж
Комментарии по каждому пункту меню
- Подбор менеджеров по продажам
вставляем страницу как быстрый-рекрутинг.рф только
+ добавляем все анимированные штуки из сверстанной страницы
+ вместо картинки на главном экране ставим видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=2BT2ijf4dck
+ после отзывов вставляем Последовательность наших действий при взаимодействии из сверстанной новой страницы и ниже кнопку обратной связи
+ после этой кнопки обратной связи после последовательности на всю ширину зеленая полоса и надпись FASTRECRUITING ниже вставляем крупно описание услуги из сверстанной страницы т.е. первые три пункта и правую половину остальных в том числе начиная "от 100 000" и заканчивая "обсуждать" (вообще это текст могу вставить я сам, только отступы слева и справа больше чем вцелом по сайту)
+ после описания вставляем из сверстанной страницы - три пункта пишите звоните приходите и - реквизиты с москвой сити и ниже общая платформа обратная связь
- Закрытие административных вакансий
вставляем новую сверстанную страницу
+ имплантируем возможность использования яглы??? (если это оч проблемно - обсудим)
+ на главную вместо картинки вставляем ролик инфографику
+ видеоролик о конкурсе изымаем
+ получается после кнокпи обратной связи после отзывов кейсы и последовательность
+ после кнопки обратной связи после последовательности на всю ширину зеленая полоса и надпись QUICKSEARCHING ниже вставляем крупно описание услуги из сверстанной страницы - т.е. первые три пункта и левую половину остальных в том числе "от 40 000" и заканчивая "отбор" (вообще это текст могу вставить я сам,
только отступы слева и справа больше чем вцелом по сайту)
+ после описания оставляем сверху три пункта пишите звоните приходите и - реквизиты с москвой сити и ниже общая платформа обратная связь
- Мы в СМИ/БЛОГ
примерно как тут http://vvcube.com/?page_id=816
то есть слева картинка в стильной рамке в общем стиле
справа
сверху Жирный текст
ниже дата
и три строчки
на одной странице 5 таких блоков и внизу переключатель между страницами блока
- Вопросы-ответы
примерно как тут http://dt2.orangecreative.ru/voprosy-otvety
только если один вопрос открывается то другой закрывается
такой ниспадающий список или как
сами вопросы я сам буду заполнять
- Соискателям
два подпункта открывается
(подпункты можем делать и именовать у каждого пункта)
Информация
Услуги
В самих уже раскрытых страницах нужно иметь возможность вставить текст и ролик в заданном месте и в заданных размерах
- Видео и фото
а какие есть обычные варианты для ворд-пресса?
- Реквизиты/контакты
берем из сверстанной страницы реквизиты и москву сити только крупнее делаем
а дальше просто текст чтобы можно было вставлять
Выбранный исполнитель
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