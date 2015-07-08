Сделайть сайт на основе имеющейся страницы и материалов

Используем зелено-красные цвета на белом фоне, иногда со структурой

Главная страница примерно как тут http://dt2.orangecreative.ru

верхнюю часть главной страницы (и всех остальных) делаем подвижной как в сверстанной анимированной странице, только «Технологичный подбор кадров качественно и быстро» покрупнее

Зеленую полосу делаем побольше в высоту и там у нас будут кнопки меню

(можно добавить и прибавить и у разделов потом сделать подразделы)

1 - Подбор менеджеров по продажам

2 - Закрытие административных вакансий

3 – Мы в СМИ/БЛОГ

4 - Соискателям

5 - Видео и фото

6 - Вопросы-ответы

7 - Реквизиты/контакты

в строке меню когда будут открываться разделы названия смысловые латынью

Главная

Где-то над головой и под шапкой вопрос:

- Нужно найти хороших работников?

Все эти тексты желательно, чтобы можно было менять, механика и цвета как у Досттруда.

1 Слева сверху вариант ответа зеленый (при клике лицо как на сэкономить на сервисе):

- На работных сайтах?

При клике раскрывается

- Занятие малоприятное и еще менее результативное… Проплатить дорогой доступ, изучать сотни резюме, прозванивать десятки телефонов, продавать вакансию и собеседовать, собеседовать, собеседовать…

2 Справа сверху вариант ответа зеленый (при клике лицо как на сэкономить на качестве):

- Разместить множество объявлений?

При клике раскрывается

- Или у Вас есть целый штат рекрутеров, готовых обработать входящий поток или… отлично подойдет для социологических исследований, но не для адекватного решения кадрового вопроса…

3 Слева ниже вариант ответа зеленый (при клике лицо как на сэкономить на зарплате):

- Через ОБЫЧНОЕ кадровое агентство?

При клике раскрывается

- Тоже вариант… Потратить кучу денег и собеседовать всех направляемых кандидатов и пользоваться вновь и вновь уникальными условиями замены в течении «гарантийных сроков»…

4 Справа ниже крупнЕЕ красный вариант ответа (веселое лицо):

- Обратиться в TEHNOLOGOS?

При клике раскрывается

- Верный ответ! Новое слово в рекрутинге! На этом сайте преимущества, конкретные кейсы и отзывы. И обязательно посмотрите видеоролики!

Ниже как на у доструда три галки/пункта:

- Гарантированный

результат!

- Экономия

времени и денег!

- Новый

уровень рекрутинга!

Ниже слева текст крупно –

Рекрутинговое агентство TEHNOLOGOS -

это инновационное средство от кадровых проблем.

Мы работаем на стыке HR и IT, поэтому мы подбираем лучших профессионалов эффективнее и быстрее!

А справа от этого текста значок вопросы ответы и переход в соотв пункт меню

Ниже слайдер как тут внизу только вовсю ширину, 4-5 слайдов видимых

http://dt2.orangecreative.ru/ob-organizatsii - этот же слайдер везде во всех разделах

в 1 и 2 разделах сразу после отзывов и преимуществах

во всех остальных в низу перед платформой обратной связи

Ну а в самом низу делаем платформу обратной связи общую для всех страниц, только убираем соответственно досттруд и оранж

Комментарии по каждому пункту меню

- Подбор менеджеров по продажам

вставляем страницу как быстрый-рекрутинг.рф только

+ добавляем все анимированные штуки из сверстанной страницы

+ вместо картинки на главном экране ставим видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=2BT2ijf4dck

+ после отзывов вставляем Последовательность наших действий при взаимодействии из сверстанной новой страницы и ниже кнопку обратной связи

+ после этой кнопки обратной связи после последовательности на всю ширину зеленая полоса и надпись FASTRECRUITING ниже вставляем крупно описание услуги из сверстанной страницы т.е. первые три пункта и правую половину остальных в том числе начиная "от 100 000" и заканчивая "обсуждать" (вообще это текст могу вставить я сам, только отступы слева и справа больше чем вцелом по сайту)

+ после описания вставляем из сверстанной страницы - три пункта пишите звоните приходите и - реквизиты с москвой сити и ниже общая платформа обратная связь

- Закрытие административных вакансий

вставляем новую сверстанную страницу

+ имплантируем возможность использования яглы??? (если это оч проблемно - обсудим)

+ на главную вместо картинки вставляем ролик инфографику

+ видеоролик о конкурсе изымаем

+ получается после кнокпи обратной связи после отзывов кейсы и последовательность

+ после кнопки обратной связи после последовательности на всю ширину зеленая полоса и надпись QUICKSEARCHING ниже вставляем крупно описание услуги из сверстанной страницы - т.е. первые три пункта и левую половину остальных в том числе "от 40 000" и заканчивая "отбор" (вообще это текст могу вставить я сам,

только отступы слева и справа больше чем вцелом по сайту)

+ после описания оставляем сверху три пункта пишите звоните приходите и - реквизиты с москвой сити и ниже общая платформа обратная связь

- Мы в СМИ/БЛОГ

примерно как тут http://vvcube.com/?page_id=816

то есть слева картинка в стильной рамке в общем стиле

справа

сверху Жирный текст

ниже дата

и три строчки

на одной странице 5 таких блоков и внизу переключатель между страницами блока

- Вопросы-ответы

примерно как тут http://dt2.orangecreative.ru/voprosy-otvety

только если один вопрос открывается то другой закрывается

такой ниспадающий список или как

сами вопросы я сам буду заполнять

- Соискателям

два подпункта открывается

(подпункты можем делать и именовать у каждого пункта)

Информация

Услуги

В самих уже раскрытых страницах нужно иметь возможность вставить текст и ролик в заданном месте и в заданных размерах

- Видео и фото

а какие есть обычные варианты для ворд-пресса?

- Реквизиты/контакты

берем из сверстанной страницы реквизиты и москву сити только крупнее делаем

а дальше просто текст чтобы можно было вставлять