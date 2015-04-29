Изменения шаблона Dle или Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок153 просмотра

Из шаблона (Dle или Drupal) который уже есть на сайте , сделать еще мобильную версию, настроить на сайте, чтобы она включалась на мобильных телефонах

DLEDrupal
10 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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