Адаптивный (responsive) CSS для существующего сайта

Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в 4 шага: человек выбирает из каталога заготовку с вариантом крепления; выбирает дизайн, вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои ...
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Нужно создать адаптивный CSS + HTML/JS (где необходимо) для сайта intmedsolutions точка com (главной и внутренних страниц) для комфортного просмотра на мобильных устройствах.
Для главной делать адаптивный слайдер не нужно - просто заменить соотв. изображением с подписью.
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Нужно сделать верстку макетов. Требования к верстке: https://docs.google.com/document/d/1MB8VSJnuma-EI2xLE3DmDqneJEgPtNmVbocFWh9LqHQ/edit?usp=sharing Макеты: https://yadi.sk/d/P40VV8GNkBVHh https://yadi.sk/i/61qEUOmLkBVJx https://yadi.sk/i/XbAJXex8kBVKh https://yadi.sk/i/Q8tZJ1EXkBVLcHTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
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