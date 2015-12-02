Адаптивный (responsive) CSS для существующего сайта

Нужно создать адаптивный CSS + HTML/JS (где необходимо) для сайта intmedsolutions точка com (главной и внутренних страниц) для комфортного просмотра на мобильных устройствах.

Для главной делать адаптивный слайдер не нужно - просто заменить соотв. изображением с подписью.