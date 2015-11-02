Верстка на 2 одностраничника

Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в 4 шага: человек выбирает из каталога заготовку с вариантом крепления; выбирает дизайн, вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои ...
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Требуется верстка с возможностью дальнейшего корректирования надписей на странице, с возможностью скрывать периодически блоки страницы. Верстка нужна на две страницы.
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