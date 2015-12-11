Магазин на Опенкарт

Нужно сверстать сайт недвижимости на битрикс. Верстка адаптивная. Дизайн готов. Добавление и поиск предложений (аренда, продажа, коммерческая). Каталог ЖК (добавление и поиск). Далее по мере прогресса в работе будем общаться смотреть на качество, сроки и определятся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка магазина на опенкарт
Сайт будет адаптивный
Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе
Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а у нас будет адаптивный
В заявке указывайте ориентировочный срок за такой объем работ и размер оплаты и 3 ваших самых удачных сайта (по верстке и функционалу, адаптивных)
Без портфолио просьба не обращаться!
Стоимость работы - 10 000 рублей
- Похожие заказы
- $500HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Нужно доверстать сайт-каталог Ссылка на макеты - [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&usp=sharing]https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&usp=sharing [/url]То, что уже свёрстано можно посмотреть по ссылке - http://j349830.myjino.ru/ Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами. Что по стоимости и срокам?Завершен8 лет назад
ТЗ: Сверстать главную страницу Макет во вложение Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.Завершен8 лет назад
- $10
При добавлении новостей на 3 страницы сайта съехало боковое меню. Никогда не работал в Joomla поэтому понятия не имею где именно исправить ошибку, хотя догадываюсь что надо править , в настройках шаблона облазил все css ...Завершен8 лет назад
Есть макеты: http://goo.gl/OUXBfn http://goo.gl/OxzAm2 http://goo.gl/oPzQnI Требование к вашей верстки: 1.Соответствие макету 2/Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE 3.Валидность (включая CSSLint и JSHint), доступность, микроформаты 4.Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешенияхот 1024 и выше, не иметь горизонтального скролла и вписываться в экран мобильных устройств. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доверстать в готовой верстке небольшой блок с выпадающим меню. Сверстать 2 дополнительные страницы на основе готовой главной. Исходник в PSD имеется. Ссылку на архив с версткой, исходником и деталями задачи предоставлю заинтересовавшим меня исполнителям.Завершен8 лет назад
- $5
Есть 4 картинки, по клику одна из них выбирается/перевыбирается, реагируют на :hover. Попутно выбор пишется в инпут для последующего сабмит со всей формой. Нужен чистый кроссбраузерный js (браузеры от и.е.8 и аналогичные). Сделать нужно будет ...Завершен8 лет назад
Необходимо сверстать Шапку сайта и Один блок на Главной странице сайта. Предложения пожалуйста в Cкайп ПСД - исполнителю после обсуждения!Завершен8 лет назад
- $5
Нужно заменить конструкцию input type="file" картинкой, по клику на которую будет происходить то же самое, что и при клике на оригинальную кнопку - т.е. будет инициализирован выбор файла для его загрузки. Результат должен быть кроссбраузерным. желательно, ...Завершен8 лет назад