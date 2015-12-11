Магазин на Опенкарт

$160
HTML-версткаЗавершен9 заявок294 просмотра
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Требуется верстка магазина на опенкарт

Сайт будет адаптивный

Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе

Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а у нас будет адаптивный

В заявке указывайте ориентировочный срок за такой объем работ и размер оплаты и 3 ваших самых удачных сайта (по верстке и функционалу, адаптивных)

Без портфолио просьба не обращаться!

Стоимость работы - 10 000 рублей

8 лет назад
v38
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$120
6 дней
Данил все сделал вовремя и внес все необходимые правки. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Месяц работали все было нормально (будьте готовы к ежедневным звонкам, вечным доработкам) , как дошло время к оплате всей суммы - не качественно сделано, контент менеджеру пришлось разбираться :). Всей суммы естественно не получил. Судя по тому что верстка моментально тырилась с моего сервера, то это практиковалось не раз и все к этому шло. За 10 лет такого печального опыта у меня еще не было. Вывод делайте сами
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