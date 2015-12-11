Магазин на Опенкарт

Требуется верстка магазина на опенкарт

Сайт будет адаптивный

Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе

Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а у нас будет адаптивный

В заявке указывайте ориентировочный срок за такой объем работ и размер оплаты и 3 ваших самых удачных сайта (по верстке и функционалу, адаптивных)

Без портфолио просьба не обращаться!

Стоимость работы - 10 000 рублей