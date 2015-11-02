Боковая панель съезжает вниз на трёх страницах сайта на движке Joomla

При добавлении новостей на 3 страницы сайта съехало боковое меню. Никогда не работал в Joomla поэтому понятия не имею где именно исправить ошибку, хотя догадываюсь что надо править , в настройках шаблона облазил все css но не нашел где вообще можно редактировать как в Ворлд Прессе по структуре.

Рабочая страница (не знаю можно ли вставлять ссылки если нет то прикреплю) скриншоты http://prntscr.com/8xwqd4 сама старица http://www.warhammer-online.ru/igry-android/ , и кривосвёрстанная http://prntscr.com/8xwrq0 сама страница http://www.warhammer-online.ru/ob-igre/ .Если я правильно понял сайт раньше был на другом шаблоне ,а сделали то что сейчас, все статьи ушли в архив, добавили 3 новые страницы пустые и тупо подогнали под шаблон как картинку и продали. В общем если есть желающие поработать над этим пишите , завтра 02,11 то бишь, с утра буду в сети если кто отважится поработать недорого буду рад.