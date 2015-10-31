Верстка html LP по макету

HTML-версткаЗакрыт6 заявок442 просмотра
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Есть макеты:

http://goo.gl/OUXBfn

http://goo.gl/OxzAm2

http://goo.gl/oPzQnI

Требование к вашей верстки:

1.Соответствие макету

2/Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE

3.Валидность (включая CSSLint и JSHint), доступность, микроформаты

4.Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешенияхот 1024 и выше, не иметь горизонтального скролла и вписываться в экран мобильных устройств. Для мобильной версии будет так же отдельный дизайн в .psd

5.Корректная работа при вбивании реального текста, надёжностьвёрстки

6.Проверка и оптимизация скорости загрузки: github.com/delka/WebPerformanceChecklist

7.Поддержка Retina

8.Наличие Win/Mac/Linux-аналоговшрифтов

9.Дотупность привыключенных(загружающихся) картинках

10.HTML5 формы, линковка,валидация

11.Работоспособность привыключенном JavaScript

12.Работоспособность привыключенном Flash

13.Отсутствие багов приувеличенном шрифт

14. Использование масок в форме ввиде: +375(XX) XXX-XX-XX

15. Независимость форм друг от друга, чтобы было понятно, с какой формы пришла заявка. Так же, чтобы по мимо полей, которые используется в форме, передавало следующие данные: 1) IP 2) Время отправки 3) Передавало UTM метки.

16. Калькулятор, полный аналог этого: http://goo.gl/CWH2R0 (можно скопировать просто)

Цена, сроки и примеры ваших работ.

HTML
8 лет назад
angas
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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