Сверстать Landing

$30
HTML-версткаЗавершен5 заявок323 просмотра
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Необходимо сверстать сайт. В верстке должны быть реализованы эффекты вылета и подключена форма к CRM системе.  

Поэтому необходим опыт работы со скриптами. 

Верстка должны быть адаптивной, кроссбраузерной, валидной.  

Скидывайте примеры своих работ. Все подробности и ТЗ скину откликнувшимся. 

Сроки: 17-00 01.11.2015г. (строго)

Бюджет: 2 000 рублей, постоплата или БС.  

8 лет назад
BMID
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mikulincz
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов(-2)
8 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Сверстал макет на 5+. Уложился точно в срок. Вносил доработки моментального, даже те, которые не были в макете и ТЗ. Сергей, спасибо. Обязательно обращусь еще.
Было приятно работать с заказчиком. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.