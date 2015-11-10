Добавить кнопки соц сетей в рассылку

Создать главную страницу сайта http://lecake.ru по примеру http://lemacaron.mx вся графика подготовлена, только все вставить на сайт и отредактировать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дбавить кнопки соц сетей (поделиться) в почтовую рассылку.
При клике на иконку идет репост страницы, по заданной ссылке.
Стоимость/сроки - ?
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