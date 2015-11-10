Добавить кнопки соц сетей в рассылку

Нужно сделать адаптивную верстку на Bootstrap 3 и запрограммировать на CMS Opencart 2. Весь дизайн отрисован в одном разрешении под Bootstrap и в формате PSD. Верстка нужно сделать максимально по дизайну! От вас нужен полностью рабочий магазин. Так ...