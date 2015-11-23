Верстка блока и двух страниц на основе готовой верстки

Есть 4 картинки, по клику одна из них выбирается/перевыбирается, реагируют на :hover. Попутно выбор пишется в инпут для последующего сабмит со всей формой. Нужен чистый кроссбраузерный js (браузеры от и.е.8 и аналогичные). Сделать нужно будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доверстать в готовой верстке небольшой блок с выпадающим меню. Сверстать 2 дополнительные страницы на основе готовой главной. Исходник в PSD имеется. Ссылку на архив с версткой, исходником и деталями задачи предоставлю заинтересовавшим меня исполнителям.
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сверстать Шапку сайта и Один блок на Главной странице сайта. Предложения пожалуйста в Cкайп ПСД - исполнителю после обсуждения!Завершен8 лет назад
- $5
Нужно заменить конструкцию input type="file" картинкой, по клику на которую будет происходить то же самое, что и при клике на оригинальную кнопку - т.е. будет инициализирован выбор файла для его загрузки. Результат должен быть кроссбраузерным. желательно, ...Завершен8 лет назад
НЕобходимо готовый лэндинг вставить на сайт, и немного внести изменения в Html страницу лэндингаЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо сверстать сайт. В верстке должны быть реализованы эффекты вылета и подключена форма к CRM системе. Поэтому необходим опыт работы со скриптами. Верстка должны быть адаптивной, кроссбраузерной, валидной. Скидывайте примеры своих работ. Все подробности и ТЗ скину откликнувшимся. Сроки: [b]17-00 ...Завершен8 лет назад
Нужно дбавить кнопки соц сетей (поделиться) в почтовую рассылку. При клике на иконку идет репост страницы, по заданной ссылке. Стоимость/сроки - ?Завершен8 лет назад
- $50
Создать главную страницу сайта http://lecake.ru по примеру http://lemacaron.mx вся графика подготовлена, только все вставить на сайт и отредактироватьHTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо сделать приятный дизайн для уже существующей витрины товаров. Чисто на HTML и CSS. Возможно использование фоновых картинок. Создание макета в фотошопе абсолютно не обязательноHTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сверстанный сайт, использовался Sass, Bootstrap. Но в нем есть недочеты и незавершенный функционал. Нужно поправить главную страницу. Дизайн есть. Код вышлю заинтересованным.Завершен8 лет назад