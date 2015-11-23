Верстка блока и двух страниц на основе готовой верстки

HTML-версткаЗавершен26 заявок294 просмотра
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Доверстать в готовой верстке небольшой блок с выпадающим меню. Сверстать 2 дополнительные страницы на основе готовой главной. Исходник в PSD имеется. Ссылку на архив с версткой, исходником и деталями задачи предоставлю заинтересовавшим меня исполнителям.

8 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dmtrglvk
Дмитрий 
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Рекомендую Дмитрия как ответственного и внимательного исполнителя. Спасибо за работу и терпение!
Доволен сотрудничеством с Анастасией. Задача поставлена четко, оплата произведена вовремя. Спасибо.
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