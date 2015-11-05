Верстка главной страницы(LP)

Подробное ТЗ исполнителю.

Основные требования:

Кроссбраузерность(все современные браузеры и ie10+)

Адаптивность

Валидность кода(W3c)

Оптимизация верстки

Сверстать нужно быстро, но качественно, верстку буду проверять, так что если не уверены что сможете качественно выполнить работу, просьба не писать. Также, вы должны быть готовы взяться за верстку еще 2 внутренних страниц(они будут позже).

От вас примеры работ и сроки.