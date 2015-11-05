Верстка главной страницы(LP)

HTML-версткаЗавершен23 заявки287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка главной страницы(LP) 

Подробное ТЗ исполнителю. 

Основные требования: 

Кроссбраузерность(все современные браузеры и ie10+) 

Адаптивность 

Валидность кода(W3c) 

Оптимизация верстки 

Сверстать нужно быстро, но качественно, верстку буду проверять, так что если не уверены что сможете качественно выполнить работу, просьба не писать. Также, вы должны быть готовы взяться за верстку еще 2 внутренних страниц(они будут позже). 

От вас примеры работ и сроки.

8 лет назад
DobermaNLeX
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
webdev-projects
Аркадий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва
8 лет назад
$30
1 день
Верстка закончена в срок и качественно, все поставленные критерии(а их было не мало) выполнил. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Очень хороший заказчик! Четкое и понятное ТЗ, оплата произведена в срок.Сотрудничеством очень доволен.
  • Похожие заказы

  • Магазин на Опенкарт

    $160

    Требуется верстка магазина на опенкарт Сайт будет адаптивный Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить верстку

    Здравствуйте. Нужно подправить css, чтобы расширить основной блок контента в карточке квартир (http://goo.gl/alJ1Jn) вот так http://prntscr.com/8wodqo ибо слишком узкий блок с характеристиками квартиры получается. ЦЕЛЬ: Расширить за счет пустой области блок характеристик, ну и заголовок ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта недвижимости на битрикс

    $500

    Нужно сверстать сайт недвижимости на битрикс. Верстка адаптивная. Дизайн готов. Добавление и поиск предложений (аренда, продажа, коммерческая). Каталог ЖК (добавление и поиск). Далее по мере прогресса в работе будем общаться смотреть на качество, сроки и определятся ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется доверстать сайт-каталог

    Доброго времени суток! Нужно доверстать сайт-каталог Ссылка на макеты - [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&amp;usp=sharing]https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&amp;usp=sharing [/url]То, что уже свёрстано можно посмотреть по ссылке - http://j349830.myjino.ru/ Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.  Что по стоимости и срокам?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка 1 страницы

    ТЗ: Сверстать главную страницу  Макет во вложение Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Боковая панель съезжает вниз на трёх страницах сайта на движке Joomla

    $10

    При добавлении новостей на 3 страницы сайта съехало боковое меню. Никогда не работал в Joomla поэтому понятия не имею где именно исправить ошибку, хотя догадываюсь что надо править , в настройках шаблона облазил все css ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка html LP по макету

    Есть макеты: http://goo.gl/OUXBfn http://goo.gl/OxzAm2 http://goo.gl/oPzQnI Требование к вашей верстки: 1.Соответствие макету 2/Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE 3.Валидность (включая CSSLint и JSHint), доступность, микроформаты 4.Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешенияхот 1024 и выше, не иметь горизонтального скролла и вписываться в экран мобильных устройств. ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка блока и двух страниц на основе готовой верстки

    Доверстать в готовой верстке небольшой блок с выпадающим меню. Сверстать 2 дополнительные страницы на основе готовой главной. Исходник в PSD имеется. Ссылку на архив с версткой, исходником и деталями задачи предоставлю заинтересовавшим меня исполнителям.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно заменить логику радиобаттона картинками

    $5

    Есть 4 картинки, по клику одна из них выбирается/перевыбирается, реагируют на :hover. Попутно выбор пишется в инпут для последующего сабмит со всей формой. Нужен чистый кроссбраузерный js (браузеры от и.е.8 и аналогичные). Сделать нужно будет ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад