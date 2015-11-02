Поправить верстку

Здравствуйте. Нужно подправить css, чтобы расширить основной блок контента в карточке квартир (http://goo.gl/alJ1Jn) вот так http://prntscr.com/8wodqo ибо слишком узкий блок с характеристиками квартиры получается.

ЦЕЛЬ: Расширить за счет пустой области блок характеристик, ну и заголовок тоже выровнять.

От вас инструкция в виде - "это заменить на это". А также цена и срок.