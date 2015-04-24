Cделать адаптивную верстку сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки122 просмотра

Принимаются к рассмотрению, только развёрнутые предложения.

С планом работ и обозначенными реальными сроками, достижения результата, для No-Drink.ru

Оплату гарантирую любым способом, поэтапно, только! после выполненных объёмов работ.

После проделанной работы, сайт должен соответствовать требованиям гугла, для моб устройств и ПК

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fno-drink.ru%2F&tab=mobile

10 лет назад
profit_man
Андрей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров