Верстка разделов сайта под два разрешения 320px-768px

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Закрыт5 заявок127 просмотров

Необходимо реализовать верстку разделов сайта под два разрешения 320px

Всего — 10 страниц на верстку

и 768px

Всего — 12 страниц на верстку

Итого — 22 страницы

Пример страницы в psd : https://yadi.sk/i/u3SxIwqIgDKQB

В какой срок и какой бюджет уложитесь?

10 лет назад
Evgeniya26
Евгения 
51 год
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$95
5 дней

Заявки фрилансеров

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад