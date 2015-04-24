Доработка шаблона HTML plus JS (TemplateMonster)

Необходимо доработать (переработать) шаблон HTML plus JS таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве письма по электронной почте.

Для упрощения верстки можно "закрепить" динамические элементы сайта.

Общий стиль и цветовая гамма должна быть сохранена.

Письмо должно смотреться одинаково хорошо на всех типах устройств: ПК, планшетный ПК, коммуникатор (смартфон).

Все вопросы в ЛС.