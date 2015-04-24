Доработка шаблона HTML plus JS (TemplateMonster)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо доработать (переработать) шаблон HTML plus JS таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве письма по электронной почте.

Для упрощения верстки можно "закрепить" динамические элементы сайта.

Общий стиль и цветовая гамма должна быть сохранена.

Письмо должно смотреться одинаково хорошо на всех типах устройств: ПК, планшетный ПК, коммуникатор (смартфон).

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HTMLJavaScript
10 лет назад
VirskiyLeonid173
Леонид 
52 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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