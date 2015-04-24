HTML-Верстка для продающегося сайта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок183 просмотра

Отличное владение HTML5, CSS3

Хорошее знание PHP

Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка.

Макет покажу кандидатам.

HTMLPHP
10 лет назад
yarna
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров