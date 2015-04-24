Здравствуйте, нужно сверстать недоверстанный проект. Новичкам просьба не беспокоить. Большинство страниц маленькие и однотипные. ТЗ здесь https://yadi.sk/d/uhk_FMNBgD6xP с примечанием (+ -), какие версии страниц сделаны. Порядок выполнения пунктов таков: ...
Сверстать сайт-одностраничник.
Сверстать сайт по готовому дизайну. Адаптивный для смартфонов и планшетов. Наличие админки для корректировки текста и картинок. Форма заявки с привязкой к e-mail. Расставленные метатеги. Бюджет $25. Срок 3 дня с момента выбора исполнителя.
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