Сверстать сайт-одностраничник.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок334 просмотра

Сверстать сайт по готовому дизайну. Адаптивный для смартфонов и планшетов. Наличие админки для корректировки текста и картинок. Форма заявки с привязкой к e-mail. Расставленные метатеги. Бюджет $25. Срок 3 дня с момента выбора исполнителя.

10 лет назад
ala777
Алла 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slonyaka
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

slonyaka
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад