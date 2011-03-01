winkyweb

Дмитрий winkyweb

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Верстка мобильной версии сайта

    Необходимо сверстать страницы для мобильной версии сайта http://fastcontractorleads.com Основное требование — резиновость, чтобы на разных устройствах и разрешениях менялся только масштаб. Верстка нужна с нуля, bootstrap3 не интересует. Макеты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип и индексная страница

    $250

    Нужно сделать логотип и индексную страницу для сайта FastContractorLeads.com. Сайт предназначен для людей, которым требуется найти исполнителей для хозяйственных работ (кровельщиков, маляров, установщиков кондиционеров, плотников и т.д.). Аудитория - США. За основу берется сайт http://www.networx.com/, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта

    $140

    Необходимо сделать первую страницу. Сайт предназначен для поиска установщиков обогревателей и кондиционеров, рассчитан на американскую аудиторию. Доменное имя — heatingandair-quotes.com. Образец первой страницы: http://zip-painters.com/ Еще похожие: http://zip-roofers.com/ http://zip-foreclosures.com/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Главная страница для сайта

    Нужно сделать главную страницу для сайта, например, как эти: http://zip-foreclosures.com http://zip-painters.com http://zip-roofers.com Тема сайта - поиск установщиков кондиционеров и нагревательного оборудования по зип-коду. Нужно сделать главную картинку-коллаж с ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для сайта вязаных шапок

    $100

    Есть существующий дизайн сайта (в приложении есть первая страница), необходимо разработать логотип, который будет использоваться как на сайте, так и на других носителях. В качестве логотипа хочется иметь уникальное, легко-узнаваемое стилизованное изображение бабочки, которое можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + лого

    $150

    Продолжаю искать дизайнера для постоянной работы на американский рынок. Для тестирования предлагается следующая задача: Название сайта: zip-foreclosures.com Тематика: недвижимость, lead generation Описание: похожий сайт лежит здесь ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Домстраница для сайта

    $100

    Ищу дизайнера со вкусом для постоянной работы на американский рынок. Предлагаю для теста небольшую задачу по созданию домстраницы для простого сайта. Есть эскиз от заказчика (см. аттач). Необходимо, отталкиваясь от него, сделать картинку для первой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка мобильной версии сайта
Проект выполнен уже и не один. Оплата получена была всегда вовремя. Отличный заказчик .
Хорошая верстка под десктоп и мобильные браузеры
Ответный отзыв
DESIGN-555
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Логотип и индексная страница
Понравилось работать с Дмитрием. Интересный проект, подробное ТЗ с кучей примеров, ссылок, скриншотов, хорошая обратная связь, все хорошо с оплатой, рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю :)
Лучшая работа среди нескольких хороших вариантов. Как показало дальнейшее сотрудничество, с выбором победителя не ошиблись. Вячеслав ответственно и творчески подходит в задачам, выдерживает сроки и выдает отличный результат, терпеливо относится к поправкам и хотелкам :)
Ответный отзыв
ju1ietta
32 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Логотип для сайта вязаных шапок
Отличный заказчик и очень приятный человек. Грамотное ТЗ и четкие комментарии по ходу работы. Рада была сотрудничать!
Отличная работа! У Юлии есть чувство вкуса и умение определить, что нужно заказчику. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта + лого
Отличный заказчик. Как всегда моментальная и полная оплата, четкое ТЗ. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Роман оправдал первое впечатление отличного дизайнера на 100%. С удовольствием будем продолжать работать.
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Домстраница для сайта
Отличный заказчик. Дмитрий вежлив и приятен в общение. Четко поставленная задача, предоставленные материалы, своевременная и полная оплата - мечта каждого фрилансера. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Роман порадовал качеством и скоростью выполнения проекта. Приятен и адекватен в общении. Думаю, для меня искать другого дизайнера здесь смысла нет - работа Романа полностью соответствует самым высоким требованиям. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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