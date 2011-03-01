Необходимо сверстать страницы для мобильной версии сайта http://fastcontractorleads.com Основное требование — резиновость, чтобы на разных устройствах и разрешениях менялся только масштаб. Верстка нужна с нуля, bootstrap3 не интересует. Макеты ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужно сделать логотип и индексную страницу для сайта FastContractorLeads.com. Сайт предназначен для людей, которым требуется найти исполнителей для хозяйственных работ (кровельщиков, маляров, установщиков кондиционеров, плотников и т.д.). Аудитория - США. За основу берется сайт http://www.networx.com/, ...Завершен10 лет назад
- $140
Необходимо сделать первую страницу. Сайт предназначен для поиска установщиков обогревателей и кондиционеров, рассчитан на американскую аудиторию. Доменное имя — heatingandair-quotes.com. Образец первой страницы: http://zip-painters.com/ Еще похожие: http://zip-roofers.com/ http://zip-foreclosures.com/ ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать главную страницу для сайта, например, как эти: http://zip-foreclosures.com http://zip-painters.com http://zip-roofers.com Тема сайта - поиск установщиков кондиционеров и нагревательного оборудования по зип-коду. Нужно сделать главную картинку-коллаж с ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть существующий дизайн сайта (в приложении есть первая страница), необходимо разработать логотип, который будет использоваться как на сайте, так и на других носителях. В качестве логотипа хочется иметь уникальное, легко-узнаваемое стилизованное изображение бабочки, которое можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Продолжаю искать дизайнера для постоянной работы на американский рынок. Для тестирования предлагается следующая задача: Название сайта: zip-foreclosures.com Тематика: недвижимость, lead generation Описание: похожий сайт лежит здесь ...Завершен14 лет назад
- $100
Ищу дизайнера со вкусом для постоянной работы на американский рынок. Предлагаю для теста небольшую задачу по созданию домстраницы для простого сайта. Есть эскиз от заказчика (см. аттач). Необходимо, отталкиваясь от него, сделать картинку для первой ...Завершен14 лет назад