Есть существующий дизайн сайта (в приложении есть первая страница), необходимо разработать логотип, который будет использоваться как на сайте, так и на других носителях. В качестве логотипа хочется иметь уникальное, легко-узнаваемое стилизованное изображение бабочки, которое можно ...