Дизайн сайтов, разработка логотипа. Быстро, качественно, недорого!
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Если вы ищете квалифицированную помощь в разработке дизайна - Вы обратились по адресу!
Почему именно я?
• качественный и красивый дизайн с учетом всех ваших пожеланий
• разработка сайтов различных стилей и тематики
• творческий, индивидуальный подход к каждому проекту
• адекватные цены
Работаю без предоплаты.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
ICQ: 366716468
Skype: juli.tulikhova
E-mail: [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
10 лет назад
Юль спасибо тебе что ты есть!
Ответный отзыв
Огромное спасибо за сотрудничество! Все на высшем уровне, по другому у этого заказчика быть просто не может :)
$100
10 баллов
11 лет назад
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Сотрудничать одно удовольствие!
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень терпеливая, лояльная и порядочная девушка и просто отличный дизайнер! Сделали 2 проекта и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Ответный отзыв
Очень порядочный и приятный в общении заказчик! Четкие и обоснованные корректировки, оплата в полном объеме. Благодарю за сотрудничество! :)
$100
10 баллов
12 лет назад
Очень понравился результат. Юля очень творчески подошла к работе, выполнила все очень красиво и в весьма сжатые сроки. Работа получилась оригинальна и очень не похожая на аналогичные проекты. Быстро и четко вносила корректировки, которых (честно сказать) было очень мало. Да и в целом получилось очень приятное сотрудничество, рекомендую.
Ответный отзыв
Юлия - отличный и очень приятный в общении заказчик. Четкая постановка задачи, и как результат - минимум правок. Работать было одно удовольствие :) Рекомендую!
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга