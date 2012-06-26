Очень понравился результат. Юля очень творчески подошла к работе, выполнила все очень красиво и в весьма сжатые сроки. Работа получилась оригинальна и очень не похожая на аналогичные проекты. Быстро и четко вносила корректировки, которых (честно сказать) было очень мало. Да и в целом получилось очень приятное сотрудничество, рекомендую.