ju1ietta

Юлия Тюлихова ju1ietta

 
31 годУкраина/Ялта
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн сайтов, разработка логотипа. Быстро, качественно, недорого!

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Если вы ищете квалифицированную помощь в разработке дизайна - Вы обратились по адресу!

Почему именно я?

• качественный и красивый дизайн с учетом всех ваших пожеланий

• разработка сайтов различных стилей и тематики

• творческий, индивидуальный подход к каждому проекту

• адекватные цены

Работаю без предоплаты.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

ICQ: 366716468

Skype: juli.tulikhova

E-mail: [email protected]

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
7910
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Юль спасибо тебе что ты есть!
Огромное спасибо за сотрудничество! Все на высшем уровне, по другому у этого заказчика быть просто не может :)
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта главной и внутрений страницы
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Сотрудничать одно удовольствие!
Ответный отзыв
Talaya757
Наталья 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта - поликарбонатные листы
Очень терпеливая, лояльная и порядочная девушка и просто отличный дизайнер! Сделали 2 проекта и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Очень порядочный и приятный в общении заказчик! Четкие и обоснованные корректировки, оплата в полном объеме. Благодарю за сотрудничество! :)
Ответный отзыв
vesna_yuliya
Юлия 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта для туристической компании
Очень понравился результат. Юля очень творчески подошла к работе, выполнила все очень красиво и в весьма сжатые сроки. Работа получилась оригинальна и очень не похожая на аналогичные проекты. Быстро и четко вносила корректировки, которых (честно сказать) было очень мало. Да и в целом получилось очень приятное сотрудничество, рекомендую.
Юлия - отличный и очень приятный в общении заказчик. Четкая постановка задачи, и как результат - минимум правок. Работать было одно удовольствие :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга