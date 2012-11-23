Дизайн сайта - поликарбонатные листы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок161 просмотр

Требуется подготовить макет главной страницы по ТЗ и подробному проекту сайта – выложено.

Предпочтение кандидату со знанием украинского языка и работами в портфолио схожей тематики.

Оплата webmoney или карточка Приватбанка по факту или частичная предоплата.

13 лет назад
Talaya757
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ju1ietta
32 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Очень терпеливая, лояльная и порядочная девушка и просто отличный дизайнер! Сделали 2 проекта и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Очень порядочный и приятный в общении заказчик! Четкие и обоснованные корректировки, оплата в полном объеме. Благодарю за сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

ju1ietta
32 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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